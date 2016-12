Um total de 36.507, estão inadimplentes com a Saev.

O valor total da dívida dos consumidores é de R$ 301. 969,06

Alto índice de desemprego e inflação reforçam a crise vivida no país, e a inadimplência cresce. Na cidade, mais de 1.100 pessoas devem conta de água, e a dívida ultrapassa R$ 300 mil, de acordo com a Saev (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga).

De acordo com dados da autarquia, 1.147 unidades consumidoras, de em um total de 36.507, estão inadimplentes com a Saev. O número, esclareceu, é considerado baixo, porque é de somente 3%.

O valor total da dívida dos consumidores é de R$ 301. 969,06. Ainda conforme a companhia de abastecimento, as pessoas que estão com débitos podem renegociar suas dívidas. Para isso, é necessário comparecer na sede de atendimento da Saev Ambiental, que fica na rua Pernambuco, 4313, no Centro da cidade.