publicado em 28/12/2016

As mudanças da administração começarão a ocorrer na Saev Ambiental já a partir de hoje

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





O prefeito eleito João Dado (SD) nem assumiu o Po der Executivo Municipal e as mudanças já começaram a acontecer. Hoje mesmo 16 pessoas serão desligadas do quadro de funcionários da Saev Ambiental.

Quem também se despede da autarquia é o superintendente Oscar Guarizo, que será substituído por Waldecy Bortolotti.

Dado já havia confirmado ao A Cidade que a Prefeitura passará por uma reestruturação e garantiu a extinção de até 200 cargos púbicos não efetivos. As medidas fazem parte de uma reestruturação que a nova gestão pretende fazer, que inclusive atingirá a Saev Ambiental e o Votuprev.

O ex-deputado federal também já explicou que há uma grave Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o município, portanto a reestruturação é necessária. Para isso, serão criadas novas leis com o intuito de corrigir alguns equívocos.

Dado criou a Procuradoria Geral do Município, que será comandada pelo vereador Douglas Lisboa (PSDB). O setor contará com todos os servidores efetivos, já que existe uma exigência para isso. Com Douglas no cargo, quem ficará com a vaga do legislador é o vereador Walter José dos Santos, o Wartão (PSB), que não foi reeleito.