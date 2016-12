Daniel Castro

Dos vereadores que deixam a Câmara Municipal de Votuporanga no ano que vem, Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PT), foi o primeiro a discursar na última sessão do ano. Em tom de despedida, o parlamentar falou sobre suas ações durante o ano, porém ressaltou que não fez mais que a sua obrigação como legislador.

O vereador contou que encerra o seu ciclo na Casa de Leis com muita felicidade, porque cumpriu da melhor maneira a sua função de legislador. Ele agradeceu sua família, por ter aberto mão da sua presença enquanto ele trabalhava pelos interesses da comunidade. O legislador também agradeceu a imprensa, que informou a cidade sobre as ações realizadas no Legislativo.

Jura garantiu ainda que os vereadores são um família na Câmara, no entanto, como em qualquer casa, há “arranca-rabos” e no Legislativo aconteceram muitos. Ele enalteceu ainda que a Casa de Leis é uma das mais enxutas do país e sempre priorizou economizar recursos públicos. “Foram quatro anos legislando e fazendo da melhor maneira possível. Fui legislador, portanto representante da comunidade. Não fiz nada mais que a minha obrigação”, falou.