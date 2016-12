O secretário de Finanças, Controladoria e Modernização fez um balanço das economias do governo Junior Marão

publicado em 27/12/2016

Egmar Marão Alfagali e o prefeito Junior Marão





Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Em conversa com A Cidade, o secretário de Finanças, Controladoria e Modernização de Votuporanga, Egmar Marão Alfagali, fez um balanço das economias do governo Junior Marão nos últimos oitos anos. Ele relevou que a administração atual deixará de R$ 15 a R$ 18 milhões em conta, mesmo valor que as despesas assumidas.

De acordo com o secretário, financeiramente os oito anos de mandato foram muito difíceis porque a crise atingiu as prefeituras drasticamente com o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) em baixa. Todos os tributos que gerariam receitas para a Prefeitura caíram. Em compensação, explicou, as despesas com manutenção como energia, combustível e remédios aumentaram.

Por outro lado, destacou Egmar, graças a equipe da Secretaria de Finanças, Controladoria e Modernização, foi possível controlar as contas, com a colaboração direta do prefeito Junior Marão e todos secretários municipais. Mesmo com as dificuldades, lembrou, o governo também nunca deixou de priorizar Educação, Saúde e Assistência Social.

Sobre os desafios, o chefe da pasta elencou entre os principais o não recebimento de R$ 46.865.971,22 de repasses pelo Governo Federal de desonerações referentes à indústria automobilística e toda linha branca. “Ou seja, a Prefeitura deixou de receber esta quantia, segundo o Tribunal de Contas da União”, contou.

Outro desafio foi o fechamento de contas diante da alta da inflação. A despesa do município cresceu somente 3,17% para uma inflação de aproximadamente 27%, comparando este ano com 2014 e 2015. Portanto, a Administração Municipal reduziu as despesas em -24%, já que elas não cresceram no mesmo patamar da inflação. “Em outras palavras, embora a inflação tenha apresentado consecutivas altas, praticamente mantivemos nossas despesas desde 2014”, falou.

Egmar ressaltou ainda que em nenhum momento o município passou por dificuldades financeiras e também nunca atrasou salários. “Todos os salários de servidores sempre foram pagos em dia, inclusive com adiantamento da segunda parcela do 13º, como ocorrido neste fim de ano”, contou.

O secretário finalizou frisando que o prefeito fecha todas suas contas em dia de acordo com a lei de responsabilidade fiscal.