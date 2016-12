A nova Prefeitura Municipal e o Parque Aquático estão entre as obras que devem ser inauguradas no ano que vem

publicado em 24/12/2016

O prazo previsto para conclusão da nova Prefeitura é agosto de 2017

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





A administração de João Dado, que toma possa no dia 1º, herdará seis obras do governo Junior Marão, e cinco podem ser inauguradas em 2017, conforme a Prefeitura Municipal de Votuporanga.

O Consultório Municipal “Daniele Cristine Lamana”, localizado na rua Valdemar Carvalho de Souza, no residencial Orlando Nogueira Cardoso, tem investimento de R$ 1.016.952,99. A empresa que havia sido licitada executou cerca de 30% da obra e pediu cancelamento do contrato. Foi necessário fazer outra licitação, encerrada recentemente, que terá como prazo de execução 720 dias contados a partir da emissão da ordem de serviço.

No Parque Aquático localizado na avenida Prefeito Mario Pozzobon o investimento é de R$ 1.374.475,76. A obra é realizada em parceria com a Unifev. As equipes da Unifev e da Secretaria de Obras atuam nas frentes de tubulação, filtro e casa de máquina e a previsão de conclusão da obra é até junho de 2017.

No Tiro de Guerra, a empresa que ganhou a licitação executou cerca de 80% da obra e pediu encerramento do contrato. Sendo assim, foi necessário abrir uma nova licitação, que está em trâmite.

Já a Praça Martinho Nunes Pereira (Praça do Tobogã) contou com verba de R$ 736.699,77. A empresa que havia sido licitada para executar a obra iniciou a parte de fundação e executou cerca de 19% da obra. Depois, pediu cancelamento do contrato por não ter condições de continuar o serviço. Como se trata de convênio com o Governo Federal, a Prefeitura precisou fazer a reprogramação e aguarda aprovação por parte da Caixa Econômica Federal.

O Consultório Municipal “Carmem Martins Maria Morettin”, que fica na rua Evangelina Dutra Prado Oliveira, conta com verba de R$ 1.052.049,12. O caso é semelhante ao anterior: a empresa que havia sido licitada executou cerca de 12% da obra e pediu cancelamento do contrato. Foi necessário fazer outra licitação, encerrada recentemente, que terá como prazo de execução 720 dias contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Já o Centro Administrativo custará R$ 12.836.571,68. A obra foi possível devido a uma lei criada pelo Executivo, e aprovada pela Câmara, permitindo a troca de imóveis em desuso pertencentes à Municipalidade como forma de pagamento à empresa vencedora da licitação para construção da nova Prefeitura. A intenção é construir o prédio sem nenhum custo para a administração municipal. O prazo previsto para conclusão da obra é até agosto de 2017. O empreendimento está em 20% concluído e em andamento.