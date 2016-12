Todos os sábados do mês contarão com uma programação especial

publicado em 23/12/2016

O mês de janeiro no Votuclube promete ser recheado de atrações especiais com a segunda edição do Estação Verão. O projeto irá promover atividades especiais durante todos os sábados do mês.O Estação Verão será realizado pelo segundo ano consecutivo e contará com atrações musicais, campeonatos esportivos entre os sócios, coquetéis especiais e serviço de bar nas piscinas.

Segundo o presidente do clube, Carlinhos Marão, o objetivo principal é chamar os sócios para participarem das atividades do Votuclube, “queremos os sócios presentes no nosso dia a dia, aproveitando tudo o que temos para oferecer. O objetivo é que nosso espaçoseja um local de lazer para toda a família”, disse.

A agenda de atrações do clube para o projeto estará repleta de atrações para agradar todas as idades. No dia 7 de janeiro, o clube contará com a presença de Os Partideiros;dia 14 é a vez deAle; já no dia 19 Cleber é quem anima a galera.

Além disso, em todos os sábados do mêso clube promoverá campeonatos entre os sócios com várias modalidades, como: vôlei, biribol, tênis, peteca, basquete, futebol, academia e pingue-pongue. Para participar das competições, as inscrições deverão ser feitas na secretaria do clube.

Marão ainda acrescenta, que durante esses dias os sócios contarão com coquetéis especiais e serviço exclusivo de bar nas piscinas. “Durante esses dias teremos garçons para servir as pessoas nas piscinas, os sócios não precisarão se deslocar até a área da lanchonete para fazerem seus pedidos, eles serão servidos lá mesmo”, contou.

Mais informações sobre o Estação Verão Votuclube pelo telefone (17) 3422-3068.

Programação especial

