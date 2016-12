O projeto que dá abertura de crédito adicional no valor de R$290 mil para a construção do local foi aprovado ontem na Câmara

publicado em 22/12/2016

O assunto foi discutido na sessão extraordinária realizada na manhã de ontem na Câmara

Da redação

Durante a manhã de ontem foi realizada, na Câmara Municipal, uma Sessão Extraordinária para votação de três projetos de leis enviados pelo Poder Executivo. Entre eles, o projeto de lei 222/2016, que dá abertura de crédito adicional no valor de R$290 mil para a construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos, no bairro Bom Clima.

A reunião foi conduzida pelo presidente da Casa de Leis, vereador Sérgio Adriano Pereira (SD). Os vereadores Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PT), Emerson Pereira (SD) e Eliezer Antônio Casali (PV) não compareceram na sessão.

Segundo o Poder Executivo, a obra trata-se de uma devolução de valores de uma desapropriação de uma área da entidade Lar Viver Bem. “O local desapropriado será endereço do Centro de Convivência do Idoso (CCI), no Bom Clima”.

De acordo com a presidente do Lar Viver Bem, Maria Augusta Caitano Marques, a Lia Marques, o local deverá abrigar 14 idosos, 24h por dia. “Após o término da obra, iremos atender na avenida Catarina Martins Lopes, 5.370”, disse.