publicado em 20/12/2016

Foram mais de R$ 1,5 milhão empregados na obra

Daniel Castro

Com um investimento de R$ 1,5 milhão, será inaugurada hoje a duplicação da avenida Horácio dos Santos. O prefeito Junior Marão e o secretário de Obras, Waldir Petenucci, inauguram a obra às 19h, no loteamento São Vicente de Paulo.

Segundo a Prefeitura, o projeto de mobilidade urbana desenvolvido deverá melhorar o fluxo para as regiões Norte e Leste de Votuporanga. A obra de duplicação da avenida contou com a construção da nova pista, recapeamento da via existente, instalação de novo sistema de iluminação com 31 postes de iluminação centralizada com quatro lâmpadas de vapor metálico de 400 watts cada. A antiga rede foi removida.

A iluminação contempla ainda poste de concreto de 12 metros de altura com luminária de quatro pétalas do tipo trevo no centro da rotatória do entroncamento com a avenida Jerônimo Figueira da Costa. Além da remoção da antiga ponte, foi executada a limpeza do córrego e a sondagem do terreno.