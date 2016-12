Evento gratuito é realizado a partir das 20h

publicado em 16/12/2016

A Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro Bom Clima, realiza neste sábado (17/12), às 20h, a cantata de Natal "Um visitante especial". O evento, que já é tradição e consta no calendário anual da igreja, reúne membros e comunidade em geral para comemorar o verdadeiro foco do Natal: o nascimento do menino Jesus.





Coral

Muitas novidades irão marcar a cantata de Natal. Uma delas é que neste ano um grande coral será formado com 90 vozes, considerado um marco no evento que em 2016 chega a sua sexta edição.

Participarão os corais Comunicanto, da igreja do Bom Clima, e Jovem, da Central. No repertório musical, as canções prometem emocionar o público.

Douglas Gualberto, diretor musical da IASD Bom Clima e organizador da cantata, contou que haverá uma encenação especial. Uma família contemporânea, com suas dificuldades e alegrias, aguarda a visita de Jesus no Natal. "Quem assistir vai se emocionar muito", disse.





Programação

Na programação, consta a presença dos conjuntos Novo Som, Adore (IASD Pozzobon), Bom Clima, Central, Akedah, Com4 e Instrumental Doce Melodia. Haverá ainda sorteio de brindes e apresentação de um vídeo preparado especialmente para a cantata. Para encerrar o evento, a mensagem espiritual será presidida pelo pastor Wallace Lourenço, responsável pelas igrejas Bom Clima e Pozzobon.





Serviço:





Evento: Cantata de Natal "Um visitante especial"





Horário: 20h





Entrada: gratuita





Local: Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Bom Clima