Sete pessoas serão homenageadas na última sessão da Câmara Municipal de Votuporanga em 2016, que começa às 18h

publicado em 18/12/2016

Entre Títulos de Cidadão Votuporanguense e Insígnia de Honra ao Mérito, sete pessoas serão homenageadas no encontro que começa às 18h

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Termina amanhã mais um ano de trabalho no Poder Legislativo de Votuporanga. A 46ª Sessão Ordinária será repleta de homenagens. Entre Títulos de Cidadão Votuporanguense e Insígnia de Honra ao Mérito, sete pessoas serão homenageadas no encontro que começa às 18h.

Segundo a Casa de Leis, na primeira parte dos trabalhos os vereadores irão utilizar o tempo de tribuna para um balanço das atividades do ano. Posteriormente serão entregues as homenagens.

Receberão Título de Cidadão o empresário artístico Marcos Rogério Mioto, por meio de proposta do vereador Sílvio Carvalho, o Silvão (PSDB); o promotor de Justiça, José Vieira da Costa Neto (proposta de Gilmar Aurélio, o Gaspar, do Solidariedade); a deputada federal Jéssica Sales (autoria de Edilson do Santa Cruz); e o delegado seccional de Polícia, Osny Marchi (vereador Emerson Pereira).