A surpresa comoveu a todos da família, pois a entrega foi realizada pessoalmente pelo Papai Noel com direito a carro de som e muita festa

publicado em 22/12/2016

Uma menina de 9 anos, aparentando ser carente e muito humilde, chegou ao Supermercado Santa Cruz Loja 2 pela Rua Itacolomi e pediu ao funcionário da recepção que entregasse uma carta ao Papai Noel, pois ouviu falar que ele estaria presente na rede de supermercados Santa Cruz naquele dia.

A carta da menina comoveu a todos no mercado e com o apoio da Direção da Rede, o gerente Fernando uniu esforços com os funcionários e realizou na tarde dessa quarta-feira o sonho da pequena. F oram entregues sete cestas com produtos de uso familiar e natalinos e uma bicicleta para a garota.

Segundo o gerente Fernando a alegria da menina contagiou a todos, e todos se mobilizaram para realizar esse pequeno sonho. "A rede Santa Cruz de Supermercado é uma enorme família e gestos como estes são realizados o ano todo, desde apoio a muitas entidades assistenciais como ações como esta que emocionam a todos e renova o ânimo para iniciar mais um ano servindo os clientes", disse.