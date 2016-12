O final de semana será movimentado e em clima de reta final para dois campeonatos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer. Neste sábado (17/12), será realizada a semifinal do Campeonato de Minicampo “José Eduardo Chagas – Beijoqueiro”, a partir das 15 horas, no Campo do Duvale.

O primeiro duelo será entre Atlético F.C. e De Aço/Climasul. Em seguida, Sonho Meu F.C. encara Duvale/Montilha Tratores. A competição possui como parceiro a Associação Regional dos Árbitros de Votuporanga (ARAV) e tem atraído dezenas de torcedores para os locais da competição.

Já no domingo (18/12), acontecerá a grande final do Torneio de Verão. A decisão ocorrerá no Campo do Clube dos 40, às 9 horas. O Sonho Meu FC enfrentará o São Cosme FC, nas duas categorias (Aspirantes e Titulares).

O campeonato está sendo organizado por Ivan Cardoso, que é um dos diretores do Time do Barreiro e conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Votuporanga, do vereador Walter José dos Santos e Rodrigo Ortiz, da Associação Regional dos Árbitros de Votuporanga (ARAV).