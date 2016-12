A Secretaria de Esporte e Lazer encerrou a semana com uma boa notícia que já era aguardada, porém, que tranquiliza, em especial, os torcedores do Clube Atlético Votuporanguense: a liberação da Arena Municipal Plínio Marin pela Federação Paulista de Futebol.

A Resolução assinada pelo vice-presidente do Departamento de Infraestrutura de Estádios da FPF, Coronel Isidro Suita Martinez, declara que o espaço está liberado para sediar qualquer evento esportivo devido a renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Já no início de janeiro a Arena sediará jogos da 48ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além do CAV, o espaço será palco de disputa de outras três equipes: Grêmio, Brasília F.C. e Auto Esporte (PB).