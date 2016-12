José Antônio Pereira dos Santos, o Colinha, demonstrou preocupação com o trânsito em Votuporanga após os vários acidentes que aconteceram nos últimos dias

publicado em 16/12/2016

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Motorista de ônibus há 27 anos, o ex-vereador José Antônio Pereira dos Santos, o Colinha, demonstrou preocupação com o trânsito em Votuporanga após os vários acidentes que aconteceram nos últimos dias. Ele defende a instalação de tacógrafos em todos os veículos.

Em entrevista à Rádio Cidade, Colinha observou que o trânsito em Votuporanga é preocupante porque as pessoas não respeitam as leis de trânsito. Ele observou que o jornal A Cidade de ontem noticiou quatro acidentes no mesmo dia. “Fiquei muito preocupado, porque ninguém está respeitando a velocidade nas avenidas e nas frentes das escolas”, contou.

Sobre o sinal do ‘Pare’, o motorista observou que, se existe essa sinalização, o condutor precisa parar, porém pouquíssimas pessoas fazem isso. Na visão dele, as ruas de Votuporanga são bem sinalizadas, portanto a culpa do alto número de acidentes é dos motoristas. Ele comentou ainda sobre a forma de conduzir dos motociclistas. “Eles ultrapassam pela direita e pela esquerda. Muitos não estão nem aí e querem ultrapassar de qualquer jeito”, disse.

A alta velocidade e a falta de atenção, acrescentou, são alguns dos motivos para os acidentes.

Para Colinha, os veículos deveriam vir de fábrica já com o tacógrafo digital, aparelho que mede e grava a velocidade que o veículo trafega. “Digamos que houve um acidente na avenida Brasil, a perícia tem que analisar a velocidade que o carro estava, então é muito difícil. Já com o tacógrafo, a polícia vai saber a velocidade que o condutor bateu”, falou. Ônibus e vans escolares contam com o aparelho.

Outra medida para reduzir o número de acidentes, na opinião dele, é um trabalho mais forte de educação no trânsito, com agentes, no Centro da cidade, por exemplo, realizando ações educativas.