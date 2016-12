O anúncio foi feito pelo próprio futuro prefeito, que também confirmou o ex-delegado Jair Oliveira no Trânsito, Transporte e Segurança

publicado em 17/12/2016

Encarnação Manzano será a nova secretária de Educação

Daniel Castro

Aos poucos a equipe de se cretários da futura admi nistração João Dado é concluída. Ontem, o prefeito eleito anunciou mais um nome: a ex-vereadora Encarnação Manzano assumirá a Secretaria Municipal de Educação. Ela irá substituir a atual secretária Silvia Cristina Rodolfo. O ex-deputado confirmou ainda o ex-delegado Jair Oliveira no Trânsito, Transporte e Segurança.

A nova secretária Encarnação Manzano tem experiência na área Educacional e já ocupou o cargo de reitora da Unifev. Um dos primeiros desafios dela à frente da Educação será contornar as diversas críticas que a pasta vem recebendo com as revelações de agressões de educadores a crianças nas creches do município.

Com o anúncio, restam somente cinco pastas para serem definidas: Planejamento, Controladoria, Obras, Assistência Social e Direitos Humanos. Em conversa com A Cidade, o ex-deputado federal contou que até a próxima semana terá revelado todos os nomes do seu governo.

Já estão confirmados Douglas Lisboa (Procuradoria Municipal), Marcelino Poli (Cidade), Silvia Stipp (Cultura), Diogo Vicentini (Desenvolvimento Econômico), Encarnação Manzano (Educação), José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro (Esporte e Lazer), César Camargo, o Cezinha (Gabinete), Miguel Maturana Filho (Gestão Administrativa), Waldecy Bortolotti (Saev), Márcia Cristina Fernandes Prado Reina (Saúde), Jair Oliveira (Trânsito, Transporte e Segurança), Adauto Cervantes Mariola (Votuprev) e Fabíola Fiorentino (assessoria de Comunicação).

A nova secretária de Educação nasceu no dia 2 de junho de 1947, em Poloni. Na década de sessenta, se mudou para Votuporanga junto com sua família.

Em 1957, concluiu o curso primário no Grupo Escolar Professora Uzenir Coelho Zeitune, de Votuporanga, hoje denominada Escola Estadual. Após o curso primário, fez o 5º ano (1958) na mesma escola, fazendo em seguida o curso de admissão (1959), iniciando então o curso ginasial em 1960. Fez o ginásio e o secundário (normal) no então Colégio Estadual e Escola Normal Doutor José Manoel Lobo.