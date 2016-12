Os próximos trâmites são a análise do recurso e a publicação do deferimento ou não da ação

publicado em 20/12/2016

As obras de recuperação da vicinal Adriano Pedro Assi, a Estrada do 27, seguem sem previsão de início

Daniel Castro

Daniel Castro





Segue sem previsão o início das obras de recuperação da vicinal Adriano Pedro Assi, a Estrada do 27, uma vez que a empresa que ficou em segundo lugar na licitação recorreu ontem da decisão.

De acordo com a Prefeitura, a Coplan protocolou ontem o recurso que será analisado pela Administração Municipal. Os próximos trâmites do processo licitatório são a análise do recurso e a publicação do deferimento ou não da ação. Portanto, explicou o Poder Executivo, o início das obras depende desta fase final do processo. “Depende deste encerramento do processo licitatório. A intenção da Prefeitura é iniciar o mais breve possível”, explicou a Prefeitura sobre o início da recuperação da estrada.

Na semana passada, foram abertos os envelopes com as propostas, e a empresa classificada foi a Noromix. No entanto, a segunda colocada, a Coplan, poderia entrar com recurso. Na oportunidade, o setor jurídico da Coplan informou que colocou uma ressalva na ata da abertura das propostas.

Também na semana passada o Executivo iniciou uma “ação paliativa” no trecho da vicinal localizado entre a saída do município até o cruzamento com a linha férrea. “A ação pretende dar condições de tráfego até que se iniciem as obras de recuperação”, contou.