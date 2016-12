O futuro prefeito João Dado confirmou o nome; com isso, Curti, de Simonsen, será vereador

publicado em 27/12/2016

O vereador Emerson Pereira (SD) assumirá a Secretaria de Direitos Humanos

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporaga.com.br





O vereador Emerson Pereira (SD) assumirá a Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga no governo de João Dado (SD). Ele retorna para o cargo que já ocupou na gestão de Junior Marão. Assim, Valentim Élcio Curti, de Simonsen, assumirá uma cadeira na Câmara Municipal.

Em conversa com A Cidade, o prefeito eleito contou que Emerson tem o perfil para comandar a pasta. “Ele sempre fez questão de ajudar os mais necessitados, então tem plenas condições para a Secretaria”, comentou.

O prefeito eleito sempre deixou clara a sua intenção de colocar um representante do distrito de Simonsen. Ele chegou até a afirmar que o distrito teria vereador a partir de 2017. Curti obteve 782 votos.

Dado já havia afirmado que convidaria um dos vereadores eleitos pelo Solidariedade para ocupar uma Secretaria Municipal. “Nós temos um compromisso com Simonsen no sentido de convidar vereadores eleitos para serem secretários e com isso Curti se tornar um suplente que vai assumir imediatamente a cadeira. Dessa forma nós vamos honrar uma região toda da cidade, o bairro de Simonsen, que mereceu atenção especial no nosso plano de governo e que agora vai merecer a realização de muitas obras tendo um representante na Câmara dos vereadores”, afirmou na época.

Entre os vereadores do Solidariedade que foram eleitos para a próxima legislatura estão: Emerson Pereira, Serginho da Farmácia, Gaspar e Rodrigo Beleza.