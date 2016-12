Candidatos eleitos de Álvares Florence, Parisi, Valentim Gentil e Votuporanga estiveram presentes na cerimônia

publicado em 20/12/2016

Candidatos eleitos de Votuporanga receberam o diploma que os tornam aptos a exercer o cargo de vereador

Da Redação





Foi realizada na manhã de ontem, na Câmara Muni cipal de Votuporanga, a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos para os cargos de vereador e prefeito das quatro cidades da Comarca: Álvares Florence, Parisi, Valentim Gentil e Votuporanga. No total, 74 candidatos foram diplomados. A diplomação é o credenciamento do candidato vencedor que o torna apto para o exercício do cargo.

A entrega dos diplomas foi feita pelo juiz eleitoral, Camilo Resegue Neto, que também conduziu a cerimônia, além do promotor Marcus Vinicius Seabra e pelo chefe do Cartório Eleitoral Ivan Oliveira.

Segundo o juiz eleitoral, todas as recomendações foram seguidas pelos candidatos, partidos e coligações, e assim ele espera que os candidatos exerçam o mandato dentro dos princípios da legalidade. “Os diplomados terão a oportunidade de fazer o bem para a sociedade. Desejo que cada candidato exerça seu mandato com muita integridade e responsabilidade. Honrem os seus mandatos e tenham comprometimento com o interesse público”, disse Camilo Resegue Neto.

Os primeiros diplomados foram os candidatos de Álvares Florence, o prefeito eleito Calimério Luiz Correa Sales (PMDB), e o vice-prefeito Elcio Geraldo Dias de Oliveira (PSDB). Em seguida, foram diplomados os candidatos de Parisi, a prefeita eleita Rosinei Aparecida Silvestrini dos Santos (PSD) e o vice-prefeito Devair Alves Pereira (PSB). O prefeito eleito de Valentim Gentil, Adilson Jesus Perez Segura (PSDB) e o vice-prefeito, Manoel do Livramento Filho (PMDB). Os vereadores e suplentes destes municípios também foram diplomados.

Por último, foram diplo-mados os candidatos eleitos de Votuporanga. O prefeito eleito João Dado (SD) e o vice Renato Martins (DEM), além dos vereadores eleitos: Emerson Pereira (SD), Leonardo da Silva Brigagão (PTC), Sergio Adriano Pereira (SD), Rodrigo Beleza (SD), Mehde Meidão (PSD), Osmair Ferrari (PP), Daniel David (PV), Missionária Edinalva Azevedo (PRB), Ali Hassan Wanssa, o Dr. Ali (PV), Douglas Lisboa (PSDB), Silvio Carvalho de Souza, o Silvão (PSDB), Marcelo Coienca (PMDB), Vilmar Ferreira da Silva (PV), Gilmar Aurélio, o Gaspar (SD), Hery Kattwinkel (PTC).

Os suplentes Walter José dos Santos (PSB), Rita de Cássia Medeiros Borges (PSB), Elcio Curti (SD), Antônio Carlos Francisco (SD), Edilson do Santa Cruz (PTB), Valdecir Lio (PV), Antônio Alberto Casali (PSD), Walter da Soberana (PDT), Jezebel Silva (PRB), Alex Boti (PRB), Professor Djalma (PMDB) e Claudio Antonio Polvere, o Grillo (PMDB) também foram diplomados.