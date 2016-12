A Prefeitura de Votuporanga, desde 2009, incentiva a formação profissional de estudantes de baixa renda. A Secretaria da Educação concede bolsas de estudo de até 50% para custeio parcial das despesas decorrentes das mensalidades escolares ou de transporte em sistema de fretamento coletivo, por meio do Programa Municipal de Auxílio Educação Bolsa de Estudo (Promae).

A pasta publicou edital sobre a iniciativa no site da administração municipal. As inscrições começam em janeiro, a partir do dia 17, no endereço eletrônico www.votuporanga.sp.gov.br , item Cidadão, link Bolsa de Estudo.