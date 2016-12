Os flagrantes aconteceram na noite desta quarta-feira (dia 21), mesmo dia em que foram beneficiados; os autores foram presos nos bairros Boa Vista e Ercília praticando furtos; um dos presos disse que estava precisando “levantar um dinheiro”

publicado em 22/12/2016

Dois detentos beneficiados pela saidinha de Natal foram presos na noite desta quarta-feira (dia 21) praticando furtos, nos bairros Boa Vista e Vila Ercília, em Rio Preto. Os criminosos, que estavam em liberdade há menos de 12 horas, foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Um deles chegou ser agredido por populares ao ser flagrando tentando arrombar um carro.

De acordo com a Polícia Militar, o primeiro flagrante aconteceu no cruzamento das ruas Saldanha Marinho com a Osvaldo Cruz. O desempregado J.P.J., 36 anos, estava tentando furtar com uma chave mixa um GM/Corsa estacionado. Populares perceberam a ação e cercaram o detento. Ele foi agredido, mas conseguiu fugir.

A PM foi acionada e prendeu o rapaz próximo ao local do crime. O desempregado relatou aos policiais que precisava “fazer dinheiro”, por isso tentou furtar o veículo.

Horas depois, um preso que não teve o nome divulgado invadiu uma casa no bairro Santa Cruz. O detento estava separando objetos de valor no imóvel quando o proprietário chegou. O rapaz conseguiu fugir.

Horas depois ele foi detido invadido outra casa, desta vez no bairro Vila Ercília. O detento estava usando roupas que tinha furtado na primeira casa invadida.

Nas duas situações os beneficiados pela saidinha foram levados a Central de Flagrantes e transferidos ao Centro de Detenção Provisória (CDP).