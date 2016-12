As duas pessoas teriam exigido dinheiro de homem durante programa em motel, ameaçando que iriam filmar e divulgar imagens

publicado em 16/12/2016

Travesti e prostituta foram presas acusadas de extorquir homem após programa

Jociano Garofolo

Um travesti e uma prostituta foram presos ontem pelo crime de extorsão em Votuporanga. Os suspeitos foram detidos pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) após exigir dinheiro de um homem após um programa sexual. A dupla ameaçou divulgar imagens do programa dentro do motel, afim de causar constrangimento à vítima na empresa onde trabalha e com familiares.

O flagrante aconteceu ontem, por volta das 11h20. Após a notícia de prática de crime de extorsão em andamento, em que já haviam subtraído da vítima certa quantia em dinheiro, policiais civis da Dise, sob a coordenação do delegado Antonio Marques do Nascimento, fizeram diligências até um trevo que dá acesso aos motéis, localizados na margem da rodovia Péricles Belini, a SP-461.

Os investigadores flagraram J.S.B., de 27 anos, conhecido por “Sthefany”, morador na rua das Aroeiras no bairro Paineiras e T.M.S. de 38 anos de idade, conhecida por “Tete”, moradora na rua dos Ipês no bairro Paineiras, em Votuporanga, no momento em que se apossavam do valor de R$700 em dinheiro.

O valor teria sido extorquido de um homem, por conta de um programa sexual praticado com “Tetê” no interior do motel. “Sthefany” aproveitou-se para filmar ou simular filmar a vítima no interior do quarto com “Tete” e exigiu dela o valor de R$1,5 mil em dinheiro, mediante ameaça de expô-lo a situação vexatória junto a empresa em que trabalha, bem como seus familiares.