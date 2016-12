O vereador iniciou sua fala agradecendo todas as pessoas que confiaram nele para estar na Casa de Leis durante quarto anos

publicado em 21/12/2016

Edilson do Santa Cruz é mais um vereador que deixa a Câmara

Daniel Castro

O discurso de despedida do vereador Edilson Pereira Batista, o Edilson do Santa Cruz (PTB), na sessão de anteontem foi repleto de agradecimentos. A 46ª reunião foi a última Sessão Ordinária do ano.

O vereador iniciou sua fala agradecendo todas as pessoas que confiaram nele para estar na Casa de Leis durante quarto anos. “Agradeço a Deus por essa oportunidade de representar o povo de Votuporanga”, disse. Ele contou que aprendeu muito com cada colega nesse tempo de Câmara.

Edilson também falou sobre o prefeito Junior Marão. Na opinião do parlamentar, o chefe do Executivo foi um marco para as administrações do passado e também do futuro em Votuporanga. “Para mim, foi muito especial fazer parte da administração do Junior Marão. Votuporanga hoje tem um marco de ser a melhor cidade de todo o Noroeste Paulista. Parabéns ao Juninho Marão pela sua administração”, comentou.

O legislador também agradeceu sua família por compreender que o seu trabalho requer a doação de muito tempo.