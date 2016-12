O deputado também prometeu empenho para a execução de uma passarela para pedestres e veículos na altura da estação ferroviária, dando acesso à antiga Colônia da Fepasa.

publicado em 28/12/2016

Deputado Márcio Alvino visita Votuporanga e garante recursos para o próximo ano

Da redação





O deputado federal Márcio Alvino (PR) esteve em Votuporanga, em visita na Santa Casa na manhã de ontem, e garantiu que está intervindo junto ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil para a construção de algumas obras na cidade. Ele garantiu emendas para a construção de uma passagem subterrânea que interligará a avenida República do Líbano ao bairro Sonho Meu, para a transposição por meio de viaduto na vicinal Adriano Pedro Assi, a Estrada do 27, que liga Votuporanga à Sebastianópolis do Sul. O deputado também prometeu empenho para a execução de uma passarela para pedestres e veículos de duas rodas na altura da estação ferroviária, dando acesso à antiga Colônia da Fepasa.

Segundo o deputado, os pleitos são antigos e importantes para alavancar o desenvolvimento da cidade. “É um compromisso que eu assumi aqui com o prefeito eleito e com a cidade. Agora, logo que voltar de recesso parlamentar, eu marcarei uma agenda com o ministro e quero ainda trazê-lo aqui. As obras em Votuporanga vão começar”, afirmou Márcio Alvino.

O prefeito eleito João Dado falou sobre a visita do deputado e disse que ele é um importante amigo em Brasília para ajudar na conquista de emendas. “É importante destacar que o deputado é nosso padrinho nas obras de transposição da linha férrea que vão permitir os acessos. As três obras já estão no orçamento e ele vai nos ajudar junto ao ministro”, disse.

Além desse compromisso, durante a visita, o deputado federal confirmou o pagamento de R$250 mil para o hospital da cidade, neste ano, para a aquisição de equipamentos para consultório oftalmológico, e reforçou para o próximo ano o compromisso para mais R$200 mil para o local.

“O recurso aqui na Santa Casa de Votuporanga é bem investido, as pessoas são motivadas e trabalham atendendo a população. Então, eu assumi o compromisso nesse exercício de 2017 para 2018 de dobrar as emendas parlamentares aqui para Santa Casa e ainda fazer gestão junto a outros deputados para ajudarem o hospital”, afirmou o deputado federal.