A Secretaria de Assistência Social está preparando uma programação especial no próximo mês. Aproveitando o período de férias escolares, a pasta realiza atividades nos dias 25 e 27 somente para os atendidos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM).

No dia 25, a ação será em um buffet infantil. Serão promovidos lazer, brincadeiras e oficinas para um público de aproximadamente 150 pessoas. O início será às 13h30. Já no dia 27 será a vez de exibição de filme no cinema, às 14h.

O evento tem como finalidade trabalhar de uma forma ampla a integração e a socialização entre todos, fazendo assim com que haja a participação das crianças nos programas assistenciais, no período em que elas estão de recesso.

A atividade potencializa a sua autonomia, bem como promoção da cidadania e o resgate da autoestima dos participantes.