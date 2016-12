Sessão Extraordinária foi realizada na manhã de ontem e aprovou três projetos

publicado em 22/12/2016

Da Redação





Durante a Sessão Extraordinária realizada na Câmara Municipal de Votuporanga, na manhã de ontem, foram aprovados, além do projeto de lei de abertura de crédito adicional no valor de R$290 mil para a construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos, no bairro Bom Clima, os projetos de leis que fazem convênios com a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV).

O primeiro, aprovado por unanimidade, foi o 220/2016, que tem como objetivo a utilização gratuita do Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” pela FEV, para a realização das cerimônias de formatura do Colégio Unifev, de colação de grau do curso de Medicina do Centro Universitário de Votuporanga e de outros eventos.

Segundo o Poder Executivo, em contrapartida, a instituição realizará a reforma de 366 poltronas do local, com a troca do revestimento do assento, encosto e laterais.