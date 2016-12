O prefeito eleito anunciou todos os seus secretários nesta última semana, conheça o currículo de cada um deles

publicado em 31/12/2016

Secretários foram anunciados em reunião nesta última semana

Fundo Social de Solidariedade

Mônica Pesciotto de Carvalho, 56 anos, esposa do prefeito eleito João Dado. Formada em Psicologia e, a partir do ano que vem, assumirá o cargo de presidente do Fundo Social de Solidariedade, antes presidida por Juliana Marão.

Secretaria de Cultura e Turismo

Silvia Brandão Cuenca Stipp, 51 anos, formada em Comunicação Social – Jornalismo. Silvia continua na Secretaria de Cultura e Turismo após 3 anos de experiência como secretária.

Superintendente Saev Ambiental

Waldecy Bortolotti, 74 anos, bacharel em Administração. Atuou durante 4 anos como vice-prefeito de Votuporanga. A partir do ano que vem, ele assume a superintendência da Saev Ambiental, cargo antes ocupado por Oscar Guarizo.

Secretaria de Cidade

José Marcelino Poli, 51 anos, formado em Pedagogia. Em 2011, assumiu o seu primeiro cargo na rede pública como chefe de setor de Conservação de Vias Rurais, na extinta Secretaria de Serviços Urbanos. Com experiência de 4 anos, segue como secretário de Cidade.

Superintendente Adjunto

Marcelo Marin Zeitune, 46 anos, bacharel em Engenharia Elétrica. Já foi oi Diretor de Trânsito e Serviços Urbanos e Secretário de Meio Ambiente e Gestão de Serviços, na gestão do prefeito Carlos Eduardo Pignatari, Superintendente da SAEV Ambiental entre 2009 e 2012. E agora, a partir do ano que vem, atuará como Superintendente Adjunto da autarquia.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Rolandinho Nogueira, 39 anos, formado em Direto. É empresário e um dos diretores do Grupo Rosa Mística, com sede em Votuporanga, e da Brucker Fornos Crematórios. Rolandinho também atua no ramo imobiliário e, a partir do ano que vem, assume o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico, antes ocupado por Diogo Mendes Vicentini.

Departamento de Controladoria Geral

Ronaldo Armando Mattos, 62 anos, vai comandar o Departamento de Controladoria Geral do município. A pasta é novidade e foi criado pelo prefeito eleito João Dado.

Secretaria de Direitos Humanos

Emerson Pereira, 33 anos, formado em Pedagogia, foi reeleito vereador nas eleições deste ano. Neste mandato de João Dado, ele foi convidado pelo prefeito eleito para voltar a ocupar o cargo de secretário de Direitos Humanos, pasta que era de responsabilidade de Flávio Liévana.

Procurador Geral do Município

Douglas Lisboa, 33 anos, formado em Direito, também foi reeleito vereador nas eleições deste ano. Neste mandato de João Dado, ele assume o cargo no Executivo de Procurador Geral do Município, nova secretaria criada.

Secretaria de Planejamento

Jorge Augusto Seba, 62 anos, formado em Arquitetura e Urbanismo. Tem 8 anos de experiência como secretário de Desenvolvimento Urbano e segue sendo secretário a partir do ano que vem, mas na Secretaria de Planejamento, criado pelo prefeito João Dado.

Votuprev

Adauto Cervantes Mariola, 47 anos, bacharel em Ciências Contábeis. É servidor do Votuprev desde 2012 como Diretor Administrativo Financeiro, cargo que continuará exercendo nos próximos 4 anos.

Secretaria de Esporte e Lazer

José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro, 52 anos, bacharel em Educação Física. Tem experiência como secretário de Esporte e Lazer há 12 anos, cargo que continuará ocupando nos próximos 4 anos.

Secretaria de Governo

César Fernando Camargo, 44 anos, formado em Administração de Empresas. Desde 2009 ele atua na área da política como assessor parlamentar, chefe de gabinete e assessor político. No governo de João Dado, ele assumirá o cargo de secretário de Governo. Cezinha entra no lugar de Marcelo Marin Zeitune.

Secretaria da Fazenda

Diogo Mendes Vicentini, 68 anos, bacharel em Direito e Agropecuarista. Foi secretário de Desenvolvimento Econômico de 2003 a 2016. De 2001 a 2003 também foi Chefe de Gabinete na Prefeitura de Votuporanga. A pasta passa a existe a partir do ano que vem.

Secretaria de Saúde

Márcia Prado Reina, 58 anos, bacharel em Enfermagem com especialização em Saúde Pública, Administração Hospitalar e Gestão de Emergência em Saúde Pública. Nos próximos 4 anos exerce o cargo de secretária de Saúde. Márcia entra no lugar de Fabiana Parma.

Secretaria de Obras

Gilmar Aurélio, o Gaspar, 51 anos, ensino fundamental completo. Ocupou uma cadeira na Câmara Municipal por 16 anos. Foi reeleito nas eleições deste ano. Convidado por João Dado, agora ele assumirá a vaga de secretário de Obras, no lugar de Valdir Petenucci.

Secretaria de Educação

Encarnação Manzano, 69 anos. Como profissional, desempenhou funções e cargos docentes, administrativos e de supervisão. Já aposentada, exerceu a função docente e administrativa apenas no ensino superior. Encanação entra no lugar de Silvia Rodolfo.

Secretaria de Assistência Social

Sergio Adriano Pereira, o Serginho da Farmácia, 43 anos, ensino médio completo. Atualmente ocupa o cargo de presidente da Casa de Leis e também foi reeleito nas eleições deste ano. Neste mandato de João Dado, ele assume a Secretaria Municipal da Assistência Social. Serginho entra no lugar de Marli Beneduzzi Pignatari.

Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança

Jair de Oliveira, 67 anos, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. É delegado aposentado, advogado e já ministrou aulas e palestras em universidades e escolas. Atuou como secretário de Trânsito e Transporte de Votuporanga de 2001 a 2004, na gestão de Carlos Eduardo Pignatari. Jair entra no lugar do atual secretário Flávio Piacenti Junior.

Secretaria de Administração