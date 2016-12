A novidade foi anunciada pelo secretário de Esporte e Lazer, o Mineiro, durante a inauguração do local na manhã de ontem

publicado em 18/12/2016

Depois de ter as obras pa radas, atrasos nos repas ses do Governo Federal e diversas inaugurações adiadas, o Complexo Esportivo “Victor Hugo Garcia Jorge”, no bairro Chácara Paineiras, foi finalmente inaugurado na manhã de ontem (17). Durante a solenidade, o secretário de Esporte e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro, anunciou que as inscrições para as aulas de esporte que acontecerão no local terão início já amanhã.

Durante o seu pronunciamento, Mineiro observou que essa é mais uma grande obra que vai beneficiar o esporte de Votuporanga. “Esse local vai funcionar de segunda a segunda para que a população possa se divertir praticando esporte. Inclusive, a partir desta segunda-feira a equipe da Secretaria de Esporte e Lazer estará aqui para realizar as inscrições de futsal, vôlei, futebol e hidroginástica”, afirmou.

Mineiro ressaltou que no local já são oferecidas aulas de hidroginástica para 40 pessoas. “Com esse investimento no local, tenho certeza que o número de pessoas fazendo aulas vai superar o Complexo Esportivo do “Mário Covas”, que atende 200 pessoas. É importante ressaltar que apenas as piscinas não vão funcionar aos fins de semana, porque a demanda é grande e não conseguiremos atender todo mundo”, finalizou.

O prefeito eleito João Dado fez o uso da palavra e destacou que a obra é importante não apenas para a região oeste, mas para toda a população de Votuporanga. “Quando cheguei já fui abordado por duas moradoras que me pediram para viabilizar cobertura das piscinas e aquecimento das mesmas. Podem ter certeza que não apenas esse, como outros investimentos serão realizados nessa obra tão significativa. Juntos, somos capazes de tudo e vamos melhorar cada vez mais a qualidade de vida da cidade”, disse.

Muito emocionada, a mãe do homenageado, Maria Emília Singolani Garcia, agradeceu a todos pela homenagem prestada ao seu filho. “Sinto apenas gratidão de ver um Complexo Esportivo como esse recebendo o nome do Victor Hugo. Podem ter certeza que estarei sempre aqui. Peço a todos os pais que incentivem seus filhos a praticarem esporte, porque dificilmente eles vão entrar no caminho errado da vida. Obrigada a todos”, falou.

A homenagem para Victor Hugo foi de iniciativa do vereador Wartão, que dispensou o uso da palavra. O prefeito Junior Marão foi o último a discursar, revelando estar orgulhoso de estar inaugurando mais uma opção de lazer para a população. “Essa é uma justa homenagem, já que o Victor Hugo era ligado a tudo que tem aqui nesse Complexo Esportivo. Espero que a população prestigie esse local e cuide, para que ele se mantenha sempre preservado e seja um lugar para toda a família”, concluiu.





O homenageado

Victor Hugo Garcia Jorge, de 20 anos, faleceu no dia 22 de fevereiro de 2014, vítima de acidente de trânsito. A fatalidade ocorreu no cruzamento da rua Pernambuco com Goiás. No dia do fato, a vítima estava retornando de um jogo de futebol, em que representava o time de Votuporanga na Copa da TV Tem de Futsal.