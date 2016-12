Novas instalações da Escola serão inauguradas no dia 27 de janeiro de 2017, na Cidade Universitária; oferta da Educação Infantil é outra grande novidade

publicado em 19/12/2016

O Colégio Unifev celebrará, nesta terça-feira (dia 20), 40 anos de história. A data especial vem para coroar duas grandes novidades para 2017: a oferta da Educação Infantil e as novas instalações da Escola, na Cidade Universitária.

Ao longo destas quatro décadas, o Colégio Unifev orgulha-se em ter contribuído com a formação de milhares de crianças e adolescentes, proporcionando um ensino de excelente qualidade para Votuporanga e toda região.

Mantido pela Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), o Colégio iniciou seu primeiro ano letivo em 1976, como Escola Votuporanguense de Ensino (EVE) de 2º grau. O antigo 1º grau (1º ao 8º ano) só foi criado 12 anos depois, em 1988.

Em razão da existência da UNIFEV – Centro Universitário de Votuporanga, Instituição de Ensino Superior (IES) também mantida pela FEV, a Escola possui, atualmente, uma ampla e sofisticada estrutura universitária.

Esse diferencial será ainda mais completo com a inauguração das novas dependências da Escola, no dia 27 de janeiro de 2017, no câmpus mais novo do Centro Universitário de Votuporanga. A partir do dia 30 do mesmo mês, todas as atividades da Educação Infantil, destinada a crianças com 4 e 5 anos, Ensino Fundamental (I e II) e Ensino Médio (1ª a 3ª série) funcionarão no referido prédio.

Com cerca de 400 m², o projeto do novo Colégio contempla amplas salas de aula, espaços de leitura e arte, brinquedoteca, playground e uma horta, entre outros ambientes.

A oferta da Educação Infantil, para o próximo ano, reafirma a dedicação e o compromisso de uma escola que não para de crescer.

De acordo com a diretoria do Colégio Unifev, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, o material pedagógico será fornecido pela Editora Nathan, empresa de origem francesa, presente em mais de 50 países.

“O material é criado para estimular a investigação, a descoberta, a experimentação e o prazer em aprender. Ele é focado no desenvolvimento das capacidades infantis, tais como desenvolvimento pessoal e social, linguagem e comunicação, matemática, e a descoberta do mundo. O projeto é pioneiro na educação de crianças, por meio de métodos sensoriais, e o inventor do conceito de jogos educativos”, explicou.