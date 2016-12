Amistoso na última quarta-feira (14) no Clube dos 40 parou aos 30 minutos por conta da chuva e confusão envolvendo os atletas

publicado em 16/12/2016

Partida amistosa entre Votuporanguense e Tanabi durou menos de meia hora, na quarta-feira

Jociano Garofolo

garofolo@acidadevotuporanga.com.br





Pela segunda vez em poucos dias, um amistoso entre Clu be Atlético Votuporanguense e Tanabi, na categoria sub-20, não chegou ao final. Na última quarta-feira (14), a atividade que teve início às 14h durou menos de meia hora. Os motivos seriama chuva e uma confusão entre os atletas.

Recentemente, no estádio Alberto Victolo, em Tanabi, um amistoso entre as duas equipes também foi interrompido após um incêndio no alojamento dos atletas e o goleiro do time da casa ter se lesionado, ao bater a cabeça contra a trave.

A atividade da última quarta-feira durou apenas 25 minutos e foi encerrado após confusão em campo. Os dois times se preparam para a 48º Copa São Paulo de Juniores e o CAV vencia por 1 a 0. Na semana passada, o teste terminou 1 a 1. “Aqui já foi complicado, eles são meio arrogantes, foi um jogo pegado, mas lá deram soco. O Paulinho foi agredido e achei melhor tirar o time de campo”, disse o técnico Guilherme Furtado, do Tanabi, ao jornal Diário da Região, de Rio preto.

Emerson Matheus, treinador do CAV, que na terça-feira perdeu de 4 a 0 para o profissional do Olímpia, fora de casa, culpou a chuva pelas entradas mais ríspidas. “O comando técnico deles é muito exaltado, a comissão técnica deles entrou em campo, houve confusão e achamos melhor encerrar o testo para não haver agravantes”, afirmou.





Versão do CAV

Em sua página oficial, o CAV divulgou que a partida amistosa realizada no Clube dos 40 terminou mais cedo por conta da chuva. Segundo a nota, a Votuporanguense abriu o placar logo no início da partida. Após cruzamento na área, Heitor cabeceou firme e marcou o gol.