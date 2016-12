Os alunos do Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC), da Escola Municipal de Artes “João Cornachione” – Oscarito, não poderiam ficar de fora da programação de fim de ano promovida pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga. Eles apresentam o espetáculo “Cats, The Musical” nesta quinta-feira (22/12), a partir das 20h30, na Concha Acústica.

O NIAC In Cena 2016 é inspirado em "Cats, The Musical", composto por Andrew Lloyd Webber, estreado em Londres em 1981 e se consagrou por 18 anos em cartaz na Broadway, com inspiração nos poemas de T. S. Eliot sobre gatos. Ele ganhou inúmeros prêmios, incluindo Melhor Musical nos Prêmios Laurence Olivier e Tony Awards, e foi traduzido para mais de 20 idiomas.

A coordenação do Núcleo é de Graziella Fuscaldo. “O espetáculo põe em prática o conteúdo de aulas sobre teatro musical do último semestre, que envolvem textos cantados, coreografia cênica e interpretação teatral. Os alunos experimentam novas possibilidades no palco, além de criar e compor os próprios figurinos e maquiagem cênica”, destacou.

Desde 2013 o Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas se transformou em um ponto de encontro, convivência e troca de experiência entre artistas iniciantes e profissionais do município, criando uma plataforma de ideias e conexão com a cidade, incentivando novos talentos, e contribuindo para o movimento artístico local.