Adriana Celia Andreoti e Osmar Andreoti foram até a Casa Acolhedora Vovô Antônio, em Barretos, fazer a entrega das doações

publicado em 24/12/2016

Com a campanha feita pelos votuporanguenses, foi possível ajudar 50 crianças da entidade

Aline Ruiz





A auxiliar administrativo Adriana Celia Andreoti e o marido, o motorista Osmar Andreoti, foram até a Casa Acolhedora Vovô Antônio, em Barretos, fazer a entrega das doações que eles arrecadaram em Votuporanga. De acordo com eles, foi possível doar para as 50 crianças mais do que esperavam e estão satisfeitos por mais um ano de solidariedade. Junto com eles, mais 18 pessoas de Votuporanga participaram da entrega de presentes.

“A nossa expectativa era arrecadar pelo menos mil litros de leite, e nós conseguimos mais de seis mil litros, o que foi muito gratificante, porque quando chegamos à entidade os responsáveis nos disseram que não havia mais nada de leite para as crianças e que nossa ajuda veio em boa hora”, contou Adriana.

O marido de Adriana, Osmar Andreoti, também contou sobre as demais doações que eles conseguiram entregar. “Além do leite, foram entregues peças de roupas, sacolinhas de doces, mais de 100 brinquedos, além de sapatos”, ressaltou.