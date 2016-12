Acidente aconteceu ontem, no cruzamento das ruas Das Américas e Goiás; e chamou a atenção de quem passou pelo local

publicado em 24/12/2016

Jociano Garofolo

Um acidente de trânsito cha mou a atenção de quem passou pelo cruzamento das ruas Goiás com a das Américas, no final da tarde de ontem. Um automóvel capotou após colidir em outro veículo, que estava devidamente estacionado.

O capotamento aconteceu por volta das 17h. Um rapaz conduzia um veículo pela das Américas, quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção. O automóvel bateu contra a lateral de outro veículo que estava parado e capotou, ficando com as quatro rodas ao ar.