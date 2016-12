O sorteio foi realizado no dia 20; no mês que vem a campanha sorteará um carro 0 km

publicado em 23/12/2016

Os ganhadores do mês de novembro da campanha Saúde que dá Prêmio, foram os moradores da rua Maria Batista Quirino Boenen, do bairro Jardim Canaã. Realizada em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, a promoção contemplou Angela de Fátima Pereira da Silva com um notebook, Antonio Aleixo e Cecília de Souza Balduino, com bicicletas.

O sorteio foi realizado no dia 20, com a participação da assistente social, Viviane da Cunha Silva, que faz parte do Grupo de Humanização da Santa Casa. Ela falou sobre as atrações da semana natalina e explicou como funciona o trabalho desenvolvido pelo grupo. Para assegurar toda a transparência da promoção Saúde que dá Prêmio, todo o processo é gravado pela TV Unifev, canal 53 e será exibido neste sábado, dia 24, após o TVU Jornal, às 12h45.

Durante a entrega, a ganhadora principal, Angela de Fátima Pereira da Silva, ficou emocionada pela premiação. “Faz muito tempo que a gente contribui com essa campanha. Resolvemos ajudar porque sempre que precisamos dos serviços do Hospital fomos bem atendidos e receber esse presente me deixou bem contente”.

Antonio Aleixo, um dos ganhadores da bicicleta, comenta sobre a campanha. “Eu dependo do SUS e entendo que a gente tem que colaborar sempre. Já fiz uma cirurgia que foi um sucesso e não precisei pagar nada por isso. Vale a pena ajudar, mesmo o valor sendo baixo, tenho certeza que faz a diferença”.

A senhora Cecília de Souza Balduino, também ganhou uma bicicleta. “Esse presente veio em boa hora, vou dar a bicicleta para meus netos. A gente colabora com a campanha há uns 4 anos. Nós precisamos dos serviços do Hospital, por isso resolvemos ajudar. Além disso, não tenho o que reclamar do atendimento, estão de parabéns.”

O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha, parabeniza os ganhadores e agradece a contribuição. “Parabéns a todos os contemplados, vocês merecem receber essa premiação, pois sabem o quanto é importante essa doação. A solidariedade de vocês nos dá força e ânimo para continuarmos desenvolvendo um trabalho com qualidade e humanização para todos que passam pelo Hospital”.

No mês que vem a campanha sorteará um carro 0 km. Para participar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e doar o valor que desejar, a partir de R$ 5,00. Você também pode receber uma ligação do Telemarketing da Santa Casa, por meio das operadoras Caroline Gutierres, Jéssica Oliveira e Lara Teodoro. Outras informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139.