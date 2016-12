A reunião será conduzida pelo presidente da Casa de Leis, vereador Sérgio Adriano Pereira, e deverá contar com todos os parlamentares

publicado em 21/12/2016

A sessão extraordinária está marcada para às 11h de hoje

A Câmara Municipal de Votuporanga realiza hoje, às 11h, mais uma sessão extraordinária para a discussão e votação de três projetos de leis enviados pelo Poder Executivo. A reunião será conduzida pelo presidente da Casa de Leis, vereador Sérgio Adriano Pereira, e deverá contar com todos os parlamentares.

Na pauta consta três propostas do prefeito Junior Marão, entre eles, o projeto de lei nº 220/2016, que autoriza o Executivo a celebrar convênio com a Fundação Educacional de Votuporanga (Unifev), objetivando a utilização gratuita do Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, por ocasião da realização de cerimônias de formatura dos alunos do Colégio Unifev e colação de grau do curso de Medicina do Centro Universitário. Em contrapartida, a Unifev fará melhorias no espaço, como a reforma das 366 poltronas, troca do revestimento, entre outras.

Os vereadores também irão votar o projeto de lei 221/16, que trata sobre convênio entre a Prefeitura e a Univef para a utilização compartilhada do Complexo Parque Aquático “Savério Maranho”, localizado na avenida Mário Pozzobon.

E ainda o projeto de lei 222/16, que trata sobre a abertura de crédito adicional no valor de R$ 290 mil para aplicação da construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos no bairro Jardim Bom Clima.