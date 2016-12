Em entrevista para a Rádio Cidade, o atual presidente do Legislativo falou sobre os dois últimos anos em que ocupou a presidência

publicado em 24/12/2016

Serginho da Farmácia em entrevista para a Rádio Cidade

Aline Ruiz

A Câmara Municipal será renovada a partir do ano que vem. Já no dia 1º de janeiro, os vereadores eleitos nas eleições deste ano tomarão posse e iniciarão um mandato de quatro anos para trabalhar em prol dos votuporanguenses. Em entrevista para a Rádio Cidade, o atual presidente do Legislativo, o vereador Serginho da Farmácia, falou sobre os dois últimos anos em que ocupou a presidência da Casa de Leis e destacou alguns trabalhos. De acordo com ele, ao todo, a Câmara vai devolver para os cofres públicos mais de R$ 1 milhão.

“Nós temos um orçamento próprio, que a Prefeitura é obrigada a nos passar todo ano. Desse orçamento nós podemos usar 6% e nós usamos apenas 2%, três vezes menos. Muitas pessoas questionam porque a gente devolve tanto dinheiro para Prefeitura, pensam que é pela Câmara ser mal administrada, mas não é isso. Nós realizamos diversos investimentos, mas mesmo assim, ao todo, nesses dois anos de mandato, vamos devolver mais de R$ 1 milhão para a Prefeitura”, revelou o presidente.

Serginho ainda comentou que a Câmara deve começar o ano zerado. “É por isso que precisamos devolver o dinheiro para a Prefeitura, mas isso, em caso de sobra, porque o orçamento é nosso, se a gente precisar usar todo esse dinheiro, investir tudo aqui dentro, nós podemos, mas eu acho que no momento atual que estamos, um ano de crise, precisamos dessa economia. Nós não deixamos de investir na Câmara e ainda assim vamos devolver essa quantia ao prefeito, acho que não tem coisa melhor”, contou.





O futuro

Serginho já foi sondado pelo prefeito eleito João Dado para ocupar o cargo de secretário de Obras no próximo ano. Mesmo assim, ele ainda alimenta esperança de concorrer ao cargo de presidente do Executivo mais uma vez. “De duas semanas para cá fui muito procurado pelos vereadores para concorrer ao cargo de presidente. Não sei como será, mas temos sempre que pensar alto”, comentou.