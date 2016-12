O projeto de mobilidade urbana desenvolvido deverá melhorar o fluxo para as regiões Norte e Leste de Votuporanga

publicado em 21/12/2016

A inauguração ocorreu na noite de ontem, às 19h, com a presença de líderes políticos e familiares do homenageado

Daniel Castro

Familiares do homenageado e líderes políticos da cidade inauguraram na noite de ontem a duplicação da avenida Horácio dos Santos, obra que contou com investimento de R$ 1,5 milhão.

Participaram do ato o prefeito Junior Marão, o futuro prefeito João Dado, o secretário de Obras, Waldir Petenucci, o vereador Edilson do Santa Cruz (representante da Câmara), vários outros secretários municipais e vereadores, entre eles o presidente do Legislativo, Serginho da Farmácia. Por parte do homenageado, estavam Horácio Junior, o Tuca, e a esposa de Horácio dos Santos, Neide.

Primeiro a discursar, Waldir Petenucci enalteceu a obra, mas lembrou que antes de ser finalizada, muitos contratempos aconteceram, por isso ele pediu desculpas à população. Na opinião do secretário, a iluminação do local é espetacular e a arborização proporciona uma beleza ímpar à avenida. Ele também destacou a atuação do prefeito Junior Marão e a mobilidade que a obra dá para a região. “Precisaremos de um par de sapato por mês para inaugurar tantas obras”, brincou.

Na sequência, quem discursou foi Jorge Seba, que também ressaltou a importância da duplicação para a região. “É uma obra importante para a ligação entre os bairros”, disse.

Horácio Junior Agradeceu a todos pela homenagem que seu pai recebeu. “Com certeza, ele está admirando a beleza dessa paisagem”, falou.

João Dado anunciou o secretário Jorge Seba para o planejamento e também que fará, em 2017, a ligação da Horácio dos Santos com a avenida Mário Pozzobon. O prefeito também frisou a importância da duplicação. “A obra privilegia essa região da cidade”, comentou.

Último a falar, Junior Marão agradeceu Waldir Petenucci, Jorge Seja e todos que colaboraram para que a duplicação fosse concretizada. Ele disse ainda que a homenagem a Horário dos Santos é bastante justa, porque foi uma pessoa muito importante para a música local.