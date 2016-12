Jovem de 24 anos, que estava como passageira de carro ficou gravemente ferida e foi transferida com trauma craniano ao HB

Violenta colisão na tarde do último domingo (25) interrompeu temporariamente o trânsito na rodovia Péricles Belini

O domingo de Natal ficou marcado por um violento acidente de trânsito na rodovia Péricles Belini, a SP-461, no trecho que passa por Votuporanga. Um automóvel e uma carretinha que era puxada por outro carro bateram violentamente. Com o impacto, uma jovem de 24 anos, que estava como passageira, ficou gravemente ferida.

A vítima mais grave foi identificada por Taís Reis. Ela estava como passageira em um automóvel VW Fox que colidiu contra a carretinha levada por outro carro, um Monza, que tinha como carga uma motoneta. O acidente foi por volta das 16h20, no trecho próximo ao trevo da Noromix, na “região dos motéis”.

A jovem foi encontrada retida no veículo por policiais militares e bombeiros. Ela foi retirada e socorrida pela unidade de suporte avançado do Samu com traumatismo craniano e levada em estado gravíssimo à Santa Casa. Ela foi atingida pela carretinha, que bateu contra as partes frontal e lateral do carro. Os pais da jovem, que também estavam no automóvel, foram socorridos com ferimentos leves.

Taís foi transferida na noite do mesmo dia para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Ontem, pela manhã, passou por uma cirurgia na cabeça e permaneceu internada em estado grave, sem previsão de alta médica.

As causas do acidente serão apuradas, mas havia a hipótese de que a carretinha tenha se soltado do carro Monza e ido na direção do outro veículo. Outra possibilidade levantada no local da batida era de que o Fox tenha colidido lateralmente contra a carretinha. A Polícia Científica realizou perícia no local do acidente e deve apontar as responsabilidades e o que de fato aconteceu.