Futebol amador de Votuporanga teve seu último grande jogo na última quinta-feira, no campeonato José Eduardo ‘Beijoqueiro’

publicado em 24/12/2016

O grande campeão foi o Atlético, que venceu por 5 a 4 num jogo eletrizante na decisão

Jociano garofolo

O futebol amador de Votuporanga encerrou seu calendário de atividades com um jogo emocionante. Na grande decisão do campeonato de minicampo José Eduardo Chagas, o “Beijoqueiro”, não faltam gols e espírito competitivo.

A grande final na competição contou com a presença de bom público na noite de quinta-feira (22), no campo do Duvale, e marcou o encontro do time da casa, o Duvale/Montilha Tratores contra o Atlético TRT Mercearia Bertelini.