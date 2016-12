Entre os nomes conhecidos pelo grande público, Thiago Ribeiro (Bahia), Martinez (Criciúma) e Jonas (América Mineiro)

publicado em 27/12/2016

Jociano Garofolo





O Assary Clube de Campo de Votuporanga vai receber hoje grandes craques do futebol brasileiro para o Jogo de Confraternização de 2016. Entre os nomes conhecidos pelo grande público, Thiago Ribeiro (Bahia), Martinez (Criciúma) e Jonas (América Mineiro).

O jogo será apenas para associados no campão do Assary, a partir das 17h. Outros nomes com presenças garantidas são Glauber (Ex-Palmeiras), Anderson Pedra (ABC), Ricardinho (Ceará) e pratas da casa.