publicado em 30/12/2016

Os pacientes do Serviço de Diálise da Santa Casa foram presenteados na última semana, isso porque, a equipe da Associação dos Pacientes Renais, APREVO, em parceria aos colaboradores do AME de Votuporanga, promoveram um café natalino com direito a entrega de bombons, panetones, apresentação de um coral e cânticos natalinos.





A ação teve como objetivo proporcionar um momento de alegria aos pacientes renais, como explica a presidente da APREVO, Hermelinda Marcaci Olivo. “É muito bom poder ajudar as pessoas, a gente vê o quanto eles ficam felizes com a nossa iniciativa. Durante todo o ano realizamos atividades na unidade e esse mês, em especial, é claro que não poderia passar em branco”.





O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha, agradece a associação pelo carinho que tem para com esses pacientes. “Vocês fazem a diferença na vida destas pessoas e não só nessa época mas o ano inteiro, por meio das ações que desenvolvem. Oferecer um atendimento de qualidade e humanizado é o nosso objetivo e vocês nos ajudam muito nessa missão”.