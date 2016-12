Recentemente, iniciou um trabalho regional de alerta e conscientização junto a prefeituras e outras lideranças no sentido de coibir a realização das chamadas “Feirinhas do Brás”

publicado em 22/12/2016

A ACV – Associação Comercial de Votuporanga tem se empenhado fortemente em defender os interesses do comércio local. Recentemente, iniciou um trabalho regional de alerta e conscientização junto a prefeituras e outras lideranças no sentido de coibir a realização das chamadas “Feirinhas do Brás” com a presença de ambulantes.

Uma das ações foi a reunião realizada no último dia 16 de dezembro com a chefe do Posto Fiscal de Votuporanga, Maria Cândido, solicitando que o trabalho de fiscalização fique firme junto a ambulantes e demais ações voltadas ao comércio de produtos.

Para conquistar ainda mais força e empenho das autoridades contra eventos desta natureza, o presidente da ACV, o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos, ao lado do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santa Fé do Sul, Norio Kobayashi, entregou um documento ao governador do Estado, Geraldo Alckmin, reivindicando maior atenção na fiscalização. Na oportunidade, o governador comentou da importância de prefeitos da região se unirem contra a permissão das chamadas “Feirinhas do Brás”.