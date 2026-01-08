Artigo de Alessio Canonice

publicado em 14/01/2026

O avanço da tecnologia é uma realidade presente que molda cada aspecto da nossas vidas, diante de um mundo em sintonia com a evolução cada vez mais autêntica à medida que os dias se sucedem.Com isso, estamos vivendo a era da indústria, a quarta revolução industrial, caracterizada pela convergência de tecnologias como digitalização, conectividade, internet das coisas e inteligência artificial.Porém, diferentemente das revoluções industriais anteriores, essa transformação não ocorre ao longo de décadas, acontece em meses, semanas, até mesmo a demanda de alguns dias.Referido avanço tecnológico transcende a condição de diferencial competitivo para se tornar uma necessidade fundamental em toda a sua extensão. Empresas que não acompanham esse ritmo de transformação arriscam a se tornar absoletas e, nessas condições, pessoas que não desenvolvem habilidades digitais veem suas oportunidades de carreira se reduzir exponencialmente,Na sequência, exploraremos como o avanço da tecnologia transforma a sociedade, as empresas e o mercado de trabalho, portanto, há de se fazer alusão às mudanças que já ocorreram, os desafios e oportunidades que emergem nessa área de transformação acelerada.Torna-se evidente ressaltar o fato de que, com o avanço da tecnologia, criou oportunidades, novos setores econômicos e, simultaneamente, novos desafios. Desse modo, as empresas e sociedades precisam se adaptar a essa realidade para se manter competitivas em um mercado cada vez mais digital, exigente e em constante transformação.Estamos vivenciando uma mudança em obediência à própria evolução da tecnologia, que deixa de ser um diferencial competitivo para se tornar uma realidade premente para a sobrevivência empresarial e social.Com o avanço tecnológico, a era da cultura de dados se consolidou e ela veio para melhorar as nossas experiências no mundo digital, enquanto usuários e consumidores vivem acerca de um mundo que exige transformações em todas as modalidades de progresso efetivo.Essas novidades vão mudando a forma com que relacionamos com as pessoas, com as coisas, com o próprio mundo ao redor e isso acaba por influenciar a maneira com que consumimos, gerando um impacto direto na economia que, por sua vez, forçando as empresas a por em prática os processos de evolução, mudando a forma com a qual produzem produtos e serviços.É certo que a evolução tecnológica começou com ferramentas básicas (pedra,fogo,roda), acelerando drasticamente, passando pela escrita, agricultura, metalurgia, até as grandes revoluções industriais (mecanização, eletricidade, até as grandes evoluções da lavoura mecanizada, eletricidade, petróleo e computadores), culminando na era digital com internet, inteligência artificial e computação. Com isso, há de se destacar a transformação na sociedade em ritmo acelerado.Os avanços tecnológicos, por sua vez, transformou áreas como saúde, comunicação e consumo de conteúdo com inúmeras inovações associadas às redes sociais se popularizando e impactando a vida diária e a própria economia globalmente.A seguir, e como consequência do avanço tecnológico, causou no mundo do trabalho desemprego no momento em que a mão de obra foi substituída pelas máquinas de toda a espécie, desigualdade, isolamento social, risco para a saúde mental, dependência tecnológica, exploração desmedida do trabalho, entre outras situações dentro desse contexto e que descrevem o avanço da tecnologia.Enfim, que sejam bem-vindos os adventos tecnológicos, dando ênfase a novos tempos, transformações e inovações em todos os ciclos de progresso efetivo, os quais sejam a expressão máxima de desenvolvimento social e mundial.