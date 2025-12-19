Artigo de Francieli Marques

publicado em 30/12/2025

As transformações tecnológicas, sociais e econômicas que vêm se intensificando nos últimos anos indicam que 2026 será um período estratégico para o empreendedorismo no Noroeste Paulista. Ao analisarmos esse cenário, percebemos que a competitividade dos negócios dependerá da capacidade de adaptação, da inovação contínua e de uma visão orientada ao propósito. Micro e pequenas empresas já começam a sentir os impactos dessas mudanças e precisam se preparar para um consumidor mais exigente e para tecnologias em rápida evolução.Entre os movimentos mais significativos, destacamos o avanço da inteligência artificial e da automação inteligente. Essas ferramentas passam a executar processos completos, desde o atendimento inicial até análises mais profundas, aumentando a eficiência e liberando tempo das equipes. Quando integradas a sistemas conectados, como os da Internet das Coisas, permitem operações mais precisas e eficientes, antecipando demandas e prevenindo falhas. Verificamos que essas soluções não são exclusivas de grandes empresas; pequenos negócios também encontram oportunidades reais de reorganizar processos e obter melhores resultados.Mesmo assim, constatamos que a vantagem competitiva surge quando a tecnologia é aplicada estrategicamente. Ao automatizar tarefas operacionais, abre-se espaço para focar no que realmente gera valor: inovação, atendimento qualificado e experiências humanas. Esse aspecto ganha força diante das mudanças no comportamento do consumidor, que se torna mais consciente e seletivo. Dados recentes indicam que 68% preferem interações autênticas, mesmo com o avanço da automação. Além disso, 70% consideram a sustentabilidade um fator decisivo de compra e 88% demonstram maior disposição para investir em experiências do que em produtos.Identificamos também crescimento consistente na busca por personalização, alimentação funcional e práticas empresariais transparentes. O consumidor espera clareza, responsabilidade e coerência das marcas com as quais se relaciona. Paralelamente, a liderança humana ganha protagonismo. Competências como fluência digital, gestão de equipes híbridas e tomada de decisões ágeis e éticas tornam-se essenciais. Os empreendedores que se destacam equilibram tecnologia e sensibilidade, fortalecendo ambientes de confiança e aprendizado contínuo.Diante desse cenário, entendemos que 2026 apresenta desafios importantes, mas também oportunidades significativas para quem está disposto a evoluir. A combinação entre inteligência artificial, estratégia, propósito e relações humanas sólidas deverá definir as empresas mais preparadas para o futuro.Se o seu negócio deseja acompanhar esse movimento, adaptar-se às tendências e transformar mudanças em resultados concretos, este é o momento ideal para rever processos e investir em inovação. Procure o Sebrae e conte com orientação especializada para construir um 2026 mais competitivo e estratégico.