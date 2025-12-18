Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

Princípio 7: “Saiba que está tudo bem. Respeite o outro e siga o seu caminho servindo de forma incondicional.”Seja incrivelmente bem-vindo ao nosso último encontro de 2025.Encerramos hoje a jornada dos sete princípios da InspireAção, fechando o ano com consciência, maturidade e presença. Tenho a certeza de que, se você esteve aqui ao longo dessas semanas e aplicou esses princípios no seu maior laboratório, a sua vida e o seu negócio, algo se transformou. Esse sempre foi o nosso foco: trazer clareza da sua capacidade infinita de realizar.Antes de avançarmos, convido você a pausar por um instante e responder: qual é a sua intenção para o agora?A intenção direciona a atenção, e tudo aquilo que recebe atenção cresce.Chegamos ao sétimo princípio, aquele que integra e sustenta todos os anteriores:“Saiba que está tudo bem. Respeite o outro e siga o seu caminho servindo de forma incondicional.”Esse princípio fala sobre nos colocarmos no nosso LUGAR DE POTÊNCIA. Esse lugar é aquele em que conseguimos dizer “sim” ou “não” com consciência e sem medo de desagradar. Estar no lugar de potência é respeitar nossos próprios limites e, ao mesmo tempo, permitir que o outro viva a experiência de ser ele mesmo. Ele nos liberta da necessidade de controle, da expectativa sobre o outro e da ilusão de que tudo depende exclusivamente da nossa força; ou seja, nos faz ser humanos adultos, e ponto!Na prática, esse movimento começa internamente. Quando você se respeita de verdade, honra quem é, aceita a vida como ela é e reconhece seus limites, algo se transforma. Você para de se comparar, abandona a necessidade de agradar e compreende que cada pessoa tem um caminho único, com seu próprio tempo e processo.Seguir esse caminho é desafiador em um cenário que nos empurra para a expectativa e a cobrança. Confiar no processo exige fé. Significa continuar caminhando mesmo sem todas as respostas, entendendo que você fez o seu melhor. É acordar todos os dias, aceitar a vida como ela é e fazer a sua parte. A Bíblia, o livro mais lido do mundo, nos ensina, em Eclesiastes 3:1, que “para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu”.Para fechar este ciclo com clareza, vamos retomar os sete princípios que nortearam nossa jornada:Faça tudo com intenção. Esteja presente, aqui e agora.Escolha o simples.Esteja no seu lugar, agradeça e faça.Seja humano. Acolha com alegria as suas luzes e sombras.Seja verdadeiro. Tenha impecabilidade nas suas palavras.Dê um passo de cada vez. Respeite o tempo da colheita. A natureza é sábia.Saiba que está tudo bem. Respeite o outro e siga o seu caminho servindo de forma incondicional.Agora, convido você a uma reflexão essencial: como aplicar esses sete princípios na sua vida e no seu negócio no ano que se aproxima?Lembre-se de que consciência sem ação não gera transformação. A vida se organiza na prática. Por isso, traga à memória os três A’s que sustentam qualquer evolução real:Alinhe. Traga clareza para o que faz sentido manter e para o que pede ajuste.Aja. Coloque em prática, mesmo com o que tem em mãos hoje.Avalie. Observe os resultados. O que funcionou permanece. O que não funcionou se ajusta.Essa é a vida real. Alinhamento, ação e avaliação, em ciclos contínuos de evolução.Estamos nos despedindo de 2025, fechando um ciclo importante e nos aproximando de um novo ano que será um ano de inícios. Tudo aquilo que você iniciar agora tende a se perpetuar. Por isso, feche este ano com honra.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Faça uma análise sincera de tudo o que viveu, reconheça seus aprendizados e celebre suas conquistas. Programe, com consciência, os ajustes de rota que a vida pede. E aja!Saiba que está tudo bem, respeite o outro, caminhe e sirva de forma incondicional. Porque servir é vir a ser você.Encerramos este ciclo com a certeza de que valeu a pena! Pode vir 2026, estamos de braços abertos para suas infinitas possibilidades.Confie no processo, por um eu melhor, pessoas à nossa volta melhores e um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +Até 2026.