Artigo de Dom Moacir Aparecido de Freitas

publicado em 24/12/2025

Dom Moacir Aparecido de Freitas

Celebrar o Natal é celebrar a renovação da presença de Jesus em nossa vida, permitindo que o Senhor gere a mudança que muitas vezes precisamos, a partir da conversão contínua. Sendo assim, o Natal é um tempo propício para que a alegria verdadeira, o amor e a paz sejam sinais transformadores junto de nós e daqueles que amamos. Porém, isso tudo apenas é possível quando deixamos Jesus, de fato, renascer em nosso interior.Que possamos, antes das ceias fartas e da troca de presentes, compreender e celebrar o verdadeiro sentido do Natal, deixando a presença do Menino Deus renovar-se em nosso interior, nos preparando para a concretude do Reino do Pai. Para isso, é preciso abertura ao acolhimento, à reconciliação e à vontade de Deus, silenciando diante daquilo que não compreendemos e agindo diante daquilo que somos direcionados.Assim, reintegro a necessidade de todo nosso povo abrir-se para celebrar o verdadeiro sentido do Natal, participando das atividades de sua comunidade e assim como a Virgem Maria e São José, acolher Jesus na simplicidade, humildade e generosidade. Lembremos que o Menino Deus se manifesta na pureza de coração e fidelidade ao convite do Pai.