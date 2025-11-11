Artigo de Roberta Zuculoto

publicado em 18/11/2025

Ser criativo é? Logo pensamos em invenções, em criar algo do zero ou em resolver um problema com aquela “gambiarra”.Mas o que é criatividade? Criatividade é um substantivo feminino que vem do latim creare, que indica a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas, ou seja, a habilidade do ser humano de invenção, reinvenção e inovação, de imaginar soluções novas para os problemas de sempre ou para os novos problemas que surgem a cada dia. E por ser uma habilidade, pode ser desenvolvida por qualquer pessoa.E como podemos ativar a nossa criatividade? Saindo do automático, daquelas coisas que fazemos sem pensar, como tomar um banho, seguir sempre o mesmo caminho, e colocando nosso cérebro para trabalhar. Algumas ações simples ajudam nesse processo, então, experimente algo novo, conheça novos lugares, experimente novos sabores, converse com pessoas diferentes, assista filmes, séries, leia livros, faça um caminho novo para casa, essas coisas nos fazem mais criativos.No mundo dos negócios, inovar é essencial, ter um diferencial, sair na frente do concorrente, reinventar, aprimorar o seu produto para que ele ofereça mais benefícios ou inovar em um processo gerando aumento de produtividade. Você pode nem perceber, mas o primeiro passo para a inovação é a criatividade, é com ela que se inicia o processo. Logo, invista em ações para se tornar mais criativo, pois, como diz o ditado, quem chega primeiro bebe água fresca e encontra um oceano de oportunidades.Ainda sobre criatividade, temos um setor da economia que se sustenta pela capacidade individual de gerar ideias, a economia criativa, que é composta por profissionais de publicidade, artes visuais, moda, audiovisual, games, artesanato, editoria, televisão, rádio, entre outros.De acordo com a Fundação Itaú, a economia criativa contribuiu com 3,11% do PIB brasileiro em 2020, com maior participação de profissionais, Design, Música, Desenvolvimento de Software e Jogos Digitais e Gastronomia.Temos muitos profissionais que atuam neste setor de forma informal e por esse motivo não estão nestes números, mas contribuem com a economia local, fortalecem a identidade do município e geram renda.No Sebrae-SP temos o programa CRIE, que tem como objetivo promover a criatividade como eixo de desenvolvimento econômico e social do Brasil. O Crie Sebrae realiza pesquisas, desenvolve soluções, produz conteúdos e promove ações de capacitação e acesso a mercados para pessoas empreendedoras da economia criativa nos seguintes eixos: audiovisual, games, moda autoral, produção cultural e políticas públicas, que atende gestores públicos dos municípios brasileiros interessados em ter suporte para a operacionalização de leis de incentivo e fomento à cultura.Criatividade está na cultura, na economia, dentro das empresas, gera emprego, renda e desenvolvimento. É tão importante quanto as demais habilidades. Mas para isso, é preciso muita coragem, coragem para fazer diferente, coragem para se expor ao novo e estar disposto a assumir riscos a falhar e aprender com o erro.Então, não tenha medo de errar! Ouse sair do automático e comece a criar o seu próprio oceano de oportunidades.