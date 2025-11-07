Artigo de Mateus Casarotti

publicado em 14/11/2025

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorre em 2025, será um dos mais importantes fóruns internacionais dedicados à construção de estratégias contra o aquecimento global. O encontro reunirá líderes mundiais, cientistas e representantes da sociedade civil para discutir compromissos e mecanismos de enfrentamento à crise climática.Entre os temas centrais da conferência estão a redução das emissões de gases de efeito estufa, a adaptação às mudanças do clima, o financiamento climático, a preservação de florestas e a chamada justiça climática, que busca equilibrar responsabilidades entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento.No campo jurídico, o Brasil tem se posicionado com protagonismo. O país avança em sua legislação ambiental interna, que ganha densidade normativa e técnica com novos instrumentos legais voltados à sustentabilidade. A Lei nº 15.042/2024, por exemplo, instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE), marco regulatório que estabelece um mercado de carbono sob supervisão estatal.O SBCE define um teto nacional de emissões, reduzido anualmente, e obriga empresas de grande porte a adquirir quotas para suas atividades poluentes. As que reduzirem suas emissões poderão negociar créditos excedentes, em um sistema de compensação semelhante ao europeu. O objetivo é descarbonizar a economia e atingir a neutralidade climática até 2050, conforme o compromisso assumido pelo Brasil perante a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.A implementação do SBCE é coordenada pela Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono (Semc), criada no âmbito do Ministério da Fazenda, responsável pela regulamentação, fiscalização e monitoramento das operações. Essa estrutura normativa garante segurança jurídica e previsibilidade para investidores e empresas que apostam em tecnologias de baixo carbono, ampliando a confiança no mercado regulado.Outro avanço recente foi o Decreto nº 12.705, de 31 de outubro de 2024, que instituiu a Taxonomia Sustentável Brasileira (TSB). Trata-se de um instrumento jurídico de natureza orientadora que classifica atividades econômicas sustentáveis, fornecendo critérios objetivos e científicos para a concessão de incentivos e financiamentos. A TSB busca, sobretudo, coibir o greenwashing, a “lavagem verde” praticada por empresas que divulgam ações ambientais inexistentes.Sob o ponto de vista jurídico, o greenwashing pode configurar publicidade enganosa, conforme o art. 37 do Código de Defesa do Consumidor, concorrência desleal, nos termos do art. 195, inciso III, da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), e violar o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil.Essas normas, combinadas, fortalecem o arcabouço jurídico-ambiental brasileiro e o inserem em uma agenda de governança climática global. A transição ecológica deixou de ser apenas um compromisso político para se tornar uma exigência legal e econômica, respaldada por diplomas normativos claros e de aplicação imediata.A COP30, portanto, não será apenas um evento diplomático, mas um espaço para demonstrar que o Brasil dispõe de instrumentos jurídicos concretos para promover o desenvolvimento sustentável. A legislação ambiental nacional, antes vista como restritiva, assume agora um papel indutor, capaz de transformar a proteção ambiental em vetor de inovação e crescimento econômico.