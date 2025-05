Artigo de Guilherme Gustavo Lui

publicado em 27/05/2025

Em tempos em que o pequeno empreendedor precisa enfrentar, quase que diariamente, um campo minado de desafios, concorrência desleal, burocracia e escassez de crédito, iniciativas como o programa Brasil Mais Produtivo surgem como um verdadeiro respiro. E Votuporanga foi contemplada com 105 vagas neste projeto que promete transformar a maneira como as micro e pequenas empresas da cidade operam.Trata-se de uma oportunidade real de mudança. E o melhor: 100% subsidiada ao empresário. Em parceria com o Sebrae, o Governo Federal, o Senai e a ABDI, o programa oferece*consultoria personalizada durante seis meses, com foco em soluções práticas para problemas crônicos de gestão, produtividade e organização. Em outras palavras: é a chance de deixar de “apagar incêndios” e começar a construir com método, visão e estratégia.O pequeno empresário de Votuporanga, muitas vezes, trabalha no limite entre a sobrevivência e o fechamento. Falta tempo para pensar o negócio, sobra pressão para resolver tudo sozinho. E é aí que iniciativas como essa podem fazer a diferença. Não se trata de ensinar a vender mais ou prometer lucro imediato, mas de oferecer ferramentas para que o empreendedor entenda melhor seu próprio negócio, seus gargalos e, principalmente, as possibilidades que estão escondidas no dia a dia.Por isso que você que é do comércio, da indústria ou do setor de serviços de nossa cidade, sendo microempreendedor (ME) ou Empresa de Pequena Porte (EPP), tem a oportunidade de alavancar seus negócios.É hora de Votuporanga dizer “sim” à inovação, não a inovação fantasiosa, do discurso vazio, mas àquela que se constrói com método, escuta e trabalho bem-feito. O Brasil Mais Produtivo pode ser o empurrão que faltava para que muitos negócios locais deixem de apenas sobreviver e comecem, de fato, a prosperar.A economia local agradece. Os empregos agradecem. E o futuro, certamente, será mais promissor.