Artigo de Grazi Cavenaghi

publicado em 01/02/2025

Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal da InspireAção, onde encerramos a semana mais conscientes de quem somos e do poder que temos de realizar.Hoje quero contar uma história que marcou minha vida: o poder de uma decisão. É incrível como uma única escolha pode transformar tudo.Era uma bela tarde, e eu tinha apenas 18 anos. Uma menina cheia de sonhos. Eu queria fazer faculdade, morar fora, conquistar tantas coisas! Mas meus pais acharam melhor que eu permanecesse em casa, e o desespero tomou conta de mim. Naquele dia, decidi: vou arrumar um trabalho e conquistar o que quero por conta própria!Liguei o rádio e ouvi um anúncio sobre uma seleção de emprego. Era para trabalhar na Loja Eletrônica Luiza, que vendia produtos de forma virtual – isso há quase três décadas! Chegando lá, fui recebida por um homem chamado Douglas, que era um dos diretores do Magazine Luiza. Ele disse:— As entrevistas já acabaram, mas fale com a Márcia, a trainee de gerente responsável pela seleção.Fui até a Márcia, e ela me olhou e disse:— Já encerramos a seleção, mas gostei do seu jeito, da sua postura decidida. Vamos conversar?Ela me fez perguntas e, no final, disse:— Você está contratada.Fiquei surpresa! Olha o poder de uma decisão: por ter decidido arrumar um trabalho, tomei a atitude certa no momento certo. Mesmo que a seleção já tivesse terminado, algo maior me moveu para que tudo acontecesse. Cada passo dado com coragem e determinação nos conecta a oportunidades que só aparecem quando estamos preparados.Decidir é mais do que agir; é se preparar. Estar preparado significa fazer o seu melhor para o que você deseja. No Magazine Luiza, fiz o meu melhor e aprendi muito. Lá, aprendi, cresci, casei, me tornei mãe, bati metas e me tornei uma profissional completa. A cultura da empresa era impecável:• Toda segunda-feira, começávamos o dia com rituais. Cantávamos o hino da empresa, da cidade e do país, rezávamos de forma ecumênica, compartilhávamos aprendizados e programávamos a semana.• Diariamente, analisávamos juntos os números da loja. Todos sabíamos nossos lucros, custos e responsabilidades. O alinhamento era diário e de forma rápida, com todos.• Tínhamos senso de dono; éramos responsáveis por cada decisão.O Magazine Luiza me deu muito: conquistei meu primeiro carro, consegui proporcionar para minha família um bom convênio médico, uma boa condição de vida. Ao mesmo tempo, contribuí para o sucesso da loja, trouxe lucros e deixei clientes felizes. Foi o maior MBA de gestão e empreendedorismo que já fiz na vida.Anos depois, por uma estratégia de marketing, todas as lojas eletrônicas do Magazine Luiza foram fechadas. Muitos colegas processaram a empresa, reclamando horas extras e outras questões. Eu nunca faria isso. Sabe por quê? Porque eu decidi conscientemente cada escolha que fiz. Trabalhei até mais tarde, vendi consórcios, organizei a loja e fiz tudo com amor e responsabilidade. Como poderia reclamar de algo que eu escolhi fazer? Eu me sentia verdadeiramente a dona e sabia da minha responsabilidade, pois ganhava proporcionalmente ao meu trabalho.Lembre-se: mentiras para o universo não existem! Tudo é uma grande verdade — o que você não viu, não ouviu, sua alma sentiu.Logo, o que você decide fazer com retidão retorna para você de forma justa. É importante estar em paz com suas decisões e consciente de que cada escolha carrega consequências.Pense nas decisões que você toma diariamente. Estão alinhadas com os seus sonhos? Estão fazendo bem para você, para os outros e para o mundo? Como a minha escolha de trabalhar no Magazine Luiza, que impactou minha vida de tantas formas positivas, impactou a dos clientes e, com certeza, impactou o mundo!Logo, tudo o que você desejar, você pode decidir realizar. Decidir com entusiasmo é ativar a fagulha de Deus dentro de você. Deus está dentro de nós, em cada atitude, palavra e escolha que fazemos. Ele nos guia, mas cabe a nós tomar as decisões certas e caminhar com coragem.Como o nosso foco é progredir, vamos juntos?Reflita sobre as suas escolhas esta semana:1. Torne a vida mais leve para você e para os outros.2. Encare o caos om coragem e leveza.3. Faça o que deve ser feito, com determinação e responsabilidade.4. Seja bom. Como é bom ser bom!Lembre-se: o que é seu vai chegar na hora certa, quando você estiver preparado. Oportunidade é o encontro entre a decisão e o preparo. Então, decida e vá, só vá!Semana que vem, quero compartilhar uma história inspiradora: a decisão de uma pessoa que entrevistei e que mudou completamente sua vida. Você vai se surpreender com o que o poder de uma decisão pode fazer. Aguarde!Seguimos confiando no processo, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Lembre-se: “Transforme-se e transforme o mundo. Decida e vá, só vá!”Vamos juntos?Porque juntos somos +