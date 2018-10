Coluna do Personal Trainer Roger Alves

publicado em 16/10/2018

Roger Alves

Osteoporose é a doença óssea metabólica mais frequente, sendo a fratura a sua manifestação clínica. É definida como "a diminuição absoluta da quantidade de osso e desestruturação da sua microarquitetura levando a um estado de fragilidade em que podem ocorrer fraturas após traumas mínimos”. É considerada um grave problema de saúde pública, sendo uma das mais importantes doenças associadas com o envelhecimento.

O risco de fratura é o grande perigo da osteoporose. As mais comuns são as de punho, vértebras, costelas e, principalmente, a do colo do fêmur (osso da coxa). Elas acabam limitando a vida do idoso e muitas vezes trazem muitas complicações à sua saúde.

Dentro desse contexto, a prática da atividade física vem se mostrando uma maneira eficiente de prevenir ou mesmo retardar o avanço da doença, exercícios físicos adequados e feitos de maneira correta podem diminuir ou retardar a perda mineral óssea, contribuindo assim para a melhora da qualidade de vida.

Além disso, a prática constante de exercícios aumenta a força muscular, melhora o equilíbrio e a postura, alivia a dor, melhora a sensação de bem-estar e ajudar na execução das tarefas e atividades diárias. Além disso, a atividade física é essencial para o fortalecimento dos ossos, pois assegura a entrada de cálcio nos ossos.

A musculação por exemplo exerce tensão nos músculos e ossos, ajudando a aumentar a densidade óssea e a fortalecer os ossos, e o levantamento de pesos é excelente para favorecer a formação de ossos fortes e sadios.

Outros exercícios como a natação, a hidroginástica, o ciclismo, a ioga ou o tai chi chuan, apesar de não aumentarem a densidade óssea, melhoram a função cardiovascular, assim como a concentração, o equilíbrio e a força, ajudando a diminuir o risco de quedas.

Como sempre digo é importante passar por um médico para avaliar sua densidade óssea, a partir daí procurar um profissional de educação física capacitado para orientá-lo sobre a melhor atividade física, dentro de suas limitações.

Dedique um tempo de seu dia para cuidar de você e de sua saúde! E viva da melhor maneira possível!